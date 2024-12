Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Trotz Mittagspause: Polizist stellt Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verdacht des Kennzeichendiebstahls fest #polsiwi

Kreuztal (ots)

Effektiver hätte die Mittagspause nicht sein können.

Am Donnerstagmittag (05.12.2024) stellte ein Ermittlungsbeamter, in einem Supermarkt an der Marburger Straße in Kreuztal, einen aus vorherigen Verfahren bekannten 28-jährigen Mann fest. Da der Verdacht nahe lag, dass er auch diesmal wieder mit dem Auto unterwegs sein könnte, behielt der Polizist den jungen Mann im Blick.

Seine Vermutung sollte sich bewahrheiten. Auch diesmal fuhr der 28-Jährige mit einem Alfa Romeo davon. Da der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, die Kennzeichen ersten Ermittlungen nach aus einem Diebstahl stammen und der Alfa nicht zugelassen ist, erwarten den Wiederholungstäter nun wieder mehrere Anzeigen.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen bereits übernommen. Dabei fiel auf, dass der 28-Jährige auch für eine Verkehrsunfallflucht, die am 04.12.2024 begangen wurde, verantwortlich ist.

