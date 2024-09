Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mümling-Grumbach: Fahrer entzieht sich Polizeikontrolle

Wer hat dunkle Enduro-Geländemotorrad bemerkt?

Mümling-Grumbach (ots)

Die Beamten der Verkehrsinspektion suchen Zeugen, denen am Montagnachmittag (9.9.) ein dunkles Enduro-Geländemotorrad im Ortsteil Mümling-Grumbach aufgefallen ist. Eine Streife wollte den Unbekannten gegen 15.30 Uhr einer Kontrolle unterziehen, da das Kennzeichen am Zweirad hochgebogen und lediglich der Zulassungsbezirk "ERB" erkennbar war. Der Fahrer gab jedoch Gas und flüchtete über einen asphaltierten Wirtschaftsweg von Mümling-Grumbach, vorbei an der Kläranlage Bad König bis in die südliche Bebauung von Höchst. Hier waren auch Fußgänger und Fahrradfahrer unterwegs, die sachdienliche Hinweise haben könnten. Der Fahrer war mit einem schwarzen Helm und einer schwarzen Regenjacke bekleidet. Hinweise werden unter der Rufnummer 06062/953-321 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell