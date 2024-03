Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Verkehrsunfall mit mehreren PKW's auf der BAB 2

Oberhausen (ots)

Die Feuerwehr Oberhausen wurde am Sonntagabend gegen 20:47 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 2 in Fahrtrichtung Hannover gerufen. Mehrere Notrufe von Autofahrern meldeten einen schweren Verkehrsunfall mit mehreren PKW's. Die Feuerwehr Oberhausen rückte daraufhin mit einem Rüstzug und mehreren Rettungswagen zum Unfallort aus. An der Einsatzstelle stellte sich die Lage dann doch nicht so dramatisch dar. Hier waren mehrere PKW's in einen leichten Auffahrunfall verwickelt. Alle Insassen konnten ihre Fahrzeuge eigenständig verlassen. Eine Versorgung durch den Rettungsdienst war nicht notwendig. Die Klärung des Unfallherganges und die Organisation der Fahrzeugbergung wurde seitens der Polizei übernommen. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben.

