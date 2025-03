Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Unfall unter Alkoholeinfluss ++ E-Scooter ohne Versicherungsschutz - Fahrer unter Einfluss ++ Dieb flüchtet mit dem Fahrrad - Aufgrund vorheriger Taten bekannt ++ Verkehrsunfallflucht ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Streit führt zu körperlicher Auseinandersetzung

Zwei Männer im Alter von 40 und 42 Jahren gerieten am 05.03.2025 gegen 17:00 Uhr in der St.-Stephanus-Passage in einen Streit. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Beide Männer wurden leichtverletzt. Bei dem 42-Jährigen konnte eine Alkoholisierung von rund ein Promille festgestellt werden. Gegen beide Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Dieb flüchtet mit dem Fahrrad - Aufgrund vorheriger Taten bekannt

Ein Mann steckte sich am 05.03.2025 gegen 16:45 Uhr Ware aus einem Supermarkt Am Alten Eisenwerk in einen mitgeführten Rucksack. Anschließend versuchte er das Geschäft zu verlassen ohne die Ware zu bezahlen. Dabei wurde er von einem Mitarbeiter beobachtet und festgehalten. Der Dieb ließ daraufhin den Rucksack fallen und flüchtete auf einem Fahrrad. Aufgrund vorheriger Diebstähle ist der 31 Jahre alte Mann den Mitarbeitern schon bekannt.

Lüneburg - Mit Farbe gesprüht - Polizei kann Verdächtigen kontrollieren

Am 05.03.2025 sprühte eine zunächst unbekannte Person auf einem Parkplatz in der Heinrich-Böll-Straße mit Farbspraydosen an einen Laternenmast. Die Polizei konnte im Rahmen der Fahndung einen 35-Jährigen kontrollieren. Bei diesem wurden entsprechende Farbdosen aufgefunden. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Lüneburg - E-Scooter ohne Versicherungsschutz in der Innenstadt

Insgesamt drei E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz wurden am Morgen des 05.03.2025 in der Lüneburger Innenstadt kontrolliert. Gegen die fahrenden Personen wurde jeweils ein Strafverfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf den Wechsel des Versicherungskennzeichen zum 01.03.2025 hin (siehe Pressemitteilung vom 25.02.2025).

Scharnebeck - Unfall auf Kreisstraße 53

Am 05.03.2025 gegen 16:20 Uhr missachtete eine 35 Jahre alte Fahrerin eines VW Polo beim Linksabbiegen von der Kreisstraße 53 auf die Kreisstraße 29 in Richtung Brietlingen einen bevorrechtigten Opel Corsa. Der Opel befuhr die Kreisstraße 53 von Echem kommend in Fahrtrichtung Scharnebeck. Durch die Kollision wurde die 45 Jahre alte Fahrerin des Opels sowie ein im Fahrzeug befindliches Kind leichtverletzt. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Einmündung wurde vorübergehend gesperrt.

Hohnstorf - Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein 19-Jähriger verunfallte mit einem PKW - Mitsubishi am 05.03.2025 gegen 23:00 Uhr auf der Elbuferstraße, Landesstraße 219, in Fahrtrichtung Hohnstorf. Nach seinen Angaben wich er zuvor zwei Rehen aus und schleuderte daher in den linken Straßengraben. Eine Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergab, dass der 19-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Der Verunfallte blieb unverletzt. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden bei einigen tausend Euro.

Lüneburg - Nach Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach Hinweisen zu einer Verkehrsunfallflucht am 01.03.2025 zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr in der Barckhausenstraße. Dabei touchierte ein derzeit unbekanntes Fahrzeug einen abgestellten Opel Astra. Die Schadenshöhe liegt bei rund 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Neetze - Verkehrsunfallflucht - Hinweise gesucht

Am 05.03.2025 gegen 13:00 Uhr befuhr eine Frau mit einem PKW den Süttorfer Weg in Fahrtrichtung Ortsmitte. Als ein Kind mit einem Roller den dortigen Fußgängerüberweg nutzen wollte, kam es zu einem Zusammenstoß des PKWs mit dem Roller und der Hand des Kindes. Die Fahrerin setzte die Fahrt fort, ohne sich um das leichtverletzte Kind zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-90059-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

- Keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - Alkohol und Butter gestohlen

Ein 48-Jähriger betrat am 05.03.2025 gegen 20:00 Uhr einen Supermarkt in der Bernhard-Nigebur-Straße. Dort entnahm er mehrere Flaschen Alkohol und Butter im Wert von Rund 50 Euro und verstaute diese in einem mitgeführten Rucksack. An der Kasse bezahlte er andere Ware und versuchte das Geschäft zu verlassen. In dem Rucksack wurde ein Cuttermesser festgestellt und beschlagnahmt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Uelzen - E-Scooter ohne Versicherungsschutz - Fahrer unter Einfluss

Am 05.03.2025 gegen 20:15 Uhr wurde auf dem Geh- und Radweg der Landesstraße 250 auf Höhe der Zuckerfabrik ein E-Scooter kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass kein gültiger Versicherungsschutz vorlag. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellte sich heraus, dass der 30 Jahre alte Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol (0,33 Promille) und Amphetamin stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Uelzen - Handel mit Marihuana beobachtet - Bei Durchsuchung weitere Betäubungsmittel aufgefunden

Ein 39-Jähriger wurde bei einem Verkauf von Cannabis an eine weitere Person in der Nothmannstraße beobachtet. Als die Polizei den Mann kontrollierte räumte er den Vorwurf ein. In dem Zimmer des betroffenen wurde ebenfalls Cannabis aufgefunden. Die Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Handeltreibens mit Cannabis.

