POL-LG: ++ Auseinandersetzung am Busbahnhof - Schlagstock sichergestellt ++ In der Öffentlichkeit entblößt ++ Falsche Polizeibeamte rufen an ++ Einbruch in Werkstatt - Fenster eingeschlagen ++

Lüneburg

Lüneburg - Ladendiebstahl mit Rollstuhl

Am 06.03.25 gegen 17:30 Uhr kam es in einem Geschäft in der Straße Bei der Keulahütte zu einem Ladendiebstahl. Ein 34-Jähriger bepackte den Rollstuhl seiner Begleiterin mit einigen Rollen Klebeband und beabsichtigte so das Geschäft zu verlassen. Dies wurde durch den Ladendetektiv beobachtet. Eine entsprechende Strafanzeige wurde eingeleitet.

Lüneburg - Brand am Friedhof - Zeugen gesucht

Am 06.03.25 kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Brand an einem Friedhof in der Soltauer Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Laubhaufen in Brand, sodass umliegendes Gebüsch und ein Baum beschädigt wurden. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Kind stürzt mit Rad und verletzt sich leicht - Autofahrer flüchtet - Hinweise

Am 03.03.25 gegen 15:40 Uhr kam es in der Soltauer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 13-jähriger Radfahrer beabsichtigte mit seinem Fahrrad den Kreisverkehr über die Fahrradfurt zu überqueren. Hierbei bremste ein bisher unbekannter Autofahrer zunächst, beschleunigte jedoch dann wieder, sodass der 13-Jährige stark bremsen musste und hierdurch stürzte. Der Junge wurde leicht verletzt. Das flüchtige Auto sei grau gewesen. Hinweise, insbesondere durch umstehende Verkehrsteilnehmer, nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Verursacher eines Auffahrunfalls vom 01.03. gesucht

Am 01.03.2025 kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Auffahrunfall in der Schießgrabenstraße in Fahrtrichtung Am Schifferwall. Ein bisher unbekannter Autofahrer fuhr während eines verkehrsbedingten Wartens auf einen Pkw Fiat 500 auf, sodass dieser gegen einen davor befindlichen VW Folg und dieser wiederum auf eine Mercedes C-Klasse geschoben wurde. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der eigentliche Verursacher flüchtete unerkannt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Werkstatt - Täter schlagen Fenster ein

In der Nacht zum 07.03.2025 schlugen derzeit Unbekannte ein Fensterelement des Rolltores einer Werkstatt in der August-Wellenkamp-Straße ein. Aus dem Objekt wurde Bargeld sowie ein Diagnosegerät im Gesamtwert von mehreren hundert Euro entwendet. Anschließend verließen sie die Werkstatt über ein anderes Fenster. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Rehlingen - Unerlaubte Müllentsorgung - Zeugen gesucht

Zwischen dem 01.03. und dem 04.03.25 entsorgten Unbekannte diversen Bauschutt, u.a. Teerplatten einer Bedachung, Mineralwolle und Regipsplatten in einem Waldgebiet zwischen Rehrhof und dem Parkplatz Rehrhofer Heide. Der Müll befand sich in Säcken und auf Gewebeplanen. Ein Verursacher konnte bislang nicht ermittelt werden. Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel. 04132-93982-0, entgegen.

Landkreis Lüneburg - Falsche Polizeibeamte rufen an

Im Verlaufe der letzten Tage kontaktierten Falsche Polizeibeamte diverse Bewohner des Landkreises Lüneburg. Unter anderem am 06.03.25 wurde ein 71-jähriger Adendorfer kontaktiert und nach seinen Vermögenswerten ausgefragt. Hierfür wurde die Legende einer Festnahme mehrerer Täter verwendet, weswegen man nun auf die Daten des 71-Jährigen gestoßen sei. Dieser erkannte den Betrugsversuch und beendete das Gespräch vorbildlich. Die Polizei warnt und sagt auch "EIN GESUNDES MISSTRAUEN IST KEINE UNHÖFLICHKEIT! Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl und werden Sie misstrauisch!"

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - In der Öffentlichkeit entblößt - Zeugen gesucht

Am 06.03.25 gegen 13:45 Uhr zog eine bisher unbekannte männliche Person im Bereich des Amtsweges mehrfach seine Hose herunter und zeigte umhergehenden Passanten sein Geschlechtsteil. Nach Ansprache durch eine Passantin entfernte sich der Mann mit einer weiteren männlichen Person von der Örtlichkeit. Der Verursacher konnte nicht mehr angetroffen werden. Der Verursacher wurde wie folgt beschrieben:

- männlich - Ca. 175cm - Ca. 40 Jahre - Schwarze Jacke, dunkle Jeans, weiße Turnschuhe - Dunkles dünnes braunes Haar

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Auseinandersetzung am Busbahnhof - Schlagstock sichergestellt

Am 06.03.25 gegen 10:00 Uhr kam es im Bereich des Busbahnhofes an der St.Viti-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Hierbei schlug ein 52-Jähriger einem 45-Jährigen unter anderem mit einem Schlagstock. Der 45-Jährige wurde leicht verletzt. Der Schlagstock wurde sichergestellt und ein Platzverweis ausgesprochen.

Uelzen - Ladendieb entwendet Badehosen

Am 06.03.25 kam es gegen 14:15 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Geschäft in der St.Viti-Straße. Ein 39-Jähriger entwendete aus einem Geschäft drei Badehosen und verließ dieses ohne zu bezahlen. Hierbei wurde er angesprochen und ließ die Badehosen im Geschäft. Der Verursacher wurde durch Polizeibeamte im Nahbereich angetroffen und ein Platzverweis ausgesprochen.

Uelzen - Sitzgelegenheiten auf Schulhof beschädigt - Zeugen gesucht

Durch vermutlich Jugendliche wurden am 06.03.25 gegen 18:00 Uhr zwei Einweggrills auf eine Sitzgelegenheit des Schulhofes in der Alberstraße gestellt. Aufgrund der so entstandenen Hitzeentwicklung wurde der Tisch einer Sitzgruppe beschädigt, sodass ein Sachschaden von gut 1500 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

