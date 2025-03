Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Amstetten (Amstetten-Dorf) - Betrüger ergaunern Bargeld

Am Freitagnachmittag wird in Amstetten eine Seniorin Opfer einer Betrügerbande.

Ulm (ots)

Eine 92-Jährige wurde am gestrigen Freitag Opfer einer Betrügerbande. Die 92-Jährige wurde telefonisch von einer bislang noch unbekannten Frau kontaktiert. Die Frau gab sich als Polizeibeamtin aus. Sie gaukelte der Soniorin vor, dass ihre Tochter einen schweren Unfall verursacht habe und dass sie nun eine Kaution zahlen müsse. Die Seniorin fiel auf auf die Betrugsmasche herein und übergab gegen 13.00 Uhr an ihrer Wohnanschrift einem Mann einen höheren Bargeldbetrag. Rund vier Stunden nach der Geldübergabe verständigte sie das Polizeirevier in der Ulmer Innenstadt.

Der Geldabholer wurde von der Geschädigten wie folgt beschrieben: Mann, ca. 30-35 Jahre alt, etwa 160 cm groß und schlank. Er trug eine Brille, hatte einen Schnauzbart. Bekleidet war der Mann mit einer grauen Jacke und einer braunen Hose.

Das Polizeirevier Ulm-Mitte, Tel. 0731 188 3312, bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise:

Von Interesse sind insbesondere Hinweise auf Personen und Fahrzeuge, die sonst üblicherweise nicht im Ortsteil Amstetten-Dorf bekannt sind.

