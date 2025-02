Polizeipräsidium Ulm

Am Freitag (28.02.2025) erlitten drei Personen bei einem Unfall bei Illerkirchberg teils schwere Verletzungen.

Um 8.57 Uhr war ein 62-Jähriger auf der L260 von Illerrieden in Richtung Illerkirchberg unterwegs. Er überholte am Ende eines Waldstücks, bei einem unübersichtlichen Straßenverlauf, mit seinem Skoda ein Auto sowie einen Lkw mit Anhänger. Dabei kollidierte er frontal mit einer 44-Jährigen. Die kam ihm mit einem Dacia entgegen. Bei dem Unfall erlitt der 62-Jährige leichte Verletzungen. Die Dacia-Fahrerin wurde schwer, ihre 21-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Alle Beteiligten kamen mit Rettungswagen in Kliniken. Abschlepper bargen die beiden total beschädigten Fahrzeuge. Der Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme musste die Landstraße komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen 11.25 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

