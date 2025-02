Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Wer hatte Grün?

Am Donnerstag stießen bei Eislingen zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Um 16.37 Uhr war ein 37-Jähriger mit seinem VW Golf auf der Westtangente in Richtung Eislingen unterwegs. Im Einmündungsbereich zur B10 kam es zum Unfall mit einem VW Passat. Der 59-jährige Passat-Fahrer kam von der B10 und wollte nach links auf die Westtangente in Richtung Eislingen einbiegen. Bei der Unfallaufnahme machten beide Fahrer wohl unterschiedliche Angaben. Die Polizei Göppingen bittet deshalb um sachdienliche Angaben von Zeugen. Bislang ist unklar, wer zur Unfallzeit an der Ampel Grün hatte. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt 2.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

++++0388104

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell