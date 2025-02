Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Schwarzfahrer attackiert Kontrolleur

Am Freitag (28.02.2025) kam es bei einer Fahrkartenkontrolle in einer Ulmer Straßenbahn zur Auseinandersetzung.

Gegen 14.20 Uhr führte ein 32-jähriger Angestellter in einer Straßenbahn Kontrollen durch. Dabei überprüfte er einen 20-Jährigen. Der zeigte ein Deutschlandticket vor, verweigerte jedoch die Kontrolle seines Ausweises. Der Kontrolleur forderte den 20-Jährigen daraufhin auf, zur weiteren Überprüfung an der Haltestelle Ehinger Tor auszusteigen. Daraufhin attackierte der junge Mann den Kontrolleur und packte diesen laut Zeugen am Hals. Der 32-Jährige soll dem Angreifer daraufhin einen Faustschlag verpasst haben. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Fahrgast kein gültiges Deutschlandticket hatte. Denn dieses war auf einen anderen Namen ausgestellt. Die Polizei Ulm-Mitte nahm die Ermittlungen auf.

