Nieder-Ramstadt (ots) - Am Dienstag (29.10.2024) ereignete sich im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 19:58 Uhr auf einem Parkplatz in der Dornwegshöhstraße in Nieder-Ramstadt ein Verkehrsunfall. Hierbei stieß ein Fahrzeug beim Rangieren gegen das Heck eines abgeparkten schwarzen VW Busses. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der ...

mehr