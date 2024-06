Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Straßenbahn muss abrupt bremsen - eine Person verletzt

Freiburg (ots)

Einen Unfall mit einer verletzten Person verursacht haben soll ein Pkw-Fahrer am Freitag, 14.06.2024, in der Carl-Kistner-Straße in Freiburg. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der Mann um 20.35 Uhr beim Einparken mit einem Teil seines Fahrzeugs auf den Gleisbereich der Straßenbahn geraten sein.

Eine in westliche Richtung fahrende Straßenbahn soll daraufhin im Bereich der Haltestelle Dorfbrunnen eine Gefahrenbremsung durchgeführt haben, wobei ein weiblicher Fahrgast in der Bahn stürzte und sich verletzte. Die 41-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

