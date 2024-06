Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Korrekturmeldung zu: Lörrach: Rennradfahrer fährt Pkw auf - Rennradfahrer leicht verletzt - Unfallbeteiligte gesucht

Freiburg (ots)

Korrekturmeldung:

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 07621 98000 entgegen.

Ursprungsmeldung:

Am Freitag, 14.06.2024, gegen 17.45 Uhr, fuhr ein 27 Jahre alter Rennradfahrer einem Pkw auf. Der Rennradfahrer flog gegen die Heckscheibe. Er wurde leicht verletzt. Der Pkw und der Rennradfahrer befuhren die Tüllinger Straße talwärts, als der 20-jährige Pkw-Fahrer in Höhe der Hausnummer 17 wegen einem entgegenkommenden Pkw, der an zwei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge vorbeifuhr, bis zum Stillstand bremsen musste. Der hinter dem 20-Jährigen fahrende 27-jährige Rennradfahrer bemerkte dies zu spät, fuhr auf den Pkw auf und flog gegen die Heckscheibe, welche zu Bruch ging. Der Rettungsdienst brachte den Rennradfahrer in ein Krankenhaus. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die entgegenkommende Pkw-Fahrerin soll an der der Unfallstelle ausgestiegen sein und Erste Hilfe geleistet haben. Vor dem Eintreffen der Polizei sei sie aber davongefahren.

Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu der entgegenkommenden Pkw-Fahrerin geben können. Die Frau soll zwischen 45 und 65 Jahre alt sein, etwa 1,70 - 1,80 Meter groß, schlanke Statur und schulterlange, gewellte, helle Haare haben. Sie fuhr einen dunklen Pkw.

