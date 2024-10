POL-DADI: Darmstadt: Von Unfallstelle geflüchtet - Zeugen gesucht

Erbach (ots) - In einem Mehrfamilienhaus kam es am Dienstagnachmittag (29.10.) in der Brunnenstraße zu einem Brand. Gegen 16 Uhr meldeten Anwohner das Feuer in einer dortigen Erdgeschosswohnung über den Notruf. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand nach rund einer Stunde vollständig löschen. Wegen des entstandenen Kohlenstoffdioxids mussten die Anwohner etwa ...

