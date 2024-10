Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Brand im Mehrfamilienhaus ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Erbach (ots)

In einem Mehrfamilienhaus kam es am Dienstagnachmittag (29.10.) in der Brunnenstraße zu einem Brand. Gegen 16 Uhr meldeten Anwohner das Feuer in einer dortigen Erdgeschosswohnung über den Notruf.

Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand nach rund einer Stunde vollständig löschen. Wegen des entstandenen Kohlenstoffdioxids mussten die Anwohner etwa zwei Stunden warten, bis sie wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Nach bisherigen Erkenntnissen verletzte sich niemand durch den Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe dauern derweil an.

