Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Kupferdieb auf frischer Tat ertappt

41-Jähriger festgenommen

Groß-Umstadt (ots)

Am Montagabend (28.10.) nahm die Polizei einen 41-Jährigen fest, der im Begriff war, Kupferteile aus einer Lagerhalle zu entwenden. Gegen 17.55 Uhr fiel einem aufmerksamen Zeugen eine Person auf, die sich unberechtigt auf dem Gelände in der Otto-Hahn-Straße befand. Der Mann war nach ersten Ermittlungen über einen Zaun zu einer dortigen Lagerhalle gelangt. Dort befüllte er Tragetaschen mit Kupferteilen und legte diese zur Abholung bereit. Eine Streife nahm den 41-Jährigen noch auf dem Firmengelände vorläufig fest. Bei ihm selbst und in seinem nah abgeparkten Fahrzeug stellten die Beamten Kupferteile der Firma fest und stellten diese sicher. Der Mann wurde zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung zur Polizeistation Dieburg gebracht. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell