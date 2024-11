Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Alkoholisiert Unfall gebaut (17.11.2024)

Triberg im Schwarzwald (ots)

Auf der Hauptstraße ist es am Sonntagabend zu einem Unfall gekommen, dessen Verursacherin anschließend davonfuhr und unter Alkoholeinfluss stand. Die 53-jährige Fahrerin eines Suzukis war Richtung Stadtmitte unterwegs und kam nach links von der Straße ab. Sie stieß mit einem Verkehrsschild, einer Straßenlaterne und einem Baum zusammen. Zurück ließ sie, neben einem Sachschaden in noch unbekannter Höhe, auch ihr Autokennzeichen. Die Polizei traf die Verursacherin zu Hause an, wo ein Alkoholtest einen Wert von etwa 3 Promille ergab. Die Abgabe des Führerscheins und einer Blutprobe waren die Folge.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell