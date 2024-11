Singen (ots) - Aus bislang unbekannten Gründen sind am Freitagabend zwei Männer auf dem Bahnhofsvorplatz aneinandergeraten. Gegen 21.30 Uhr kam es zunächst zu einem lautstarken Disput zwischen einem 31-Jährigen und einem unbekannten Jugendlichen in dessen Folge der Jugendliche seinem Kontrahenten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug und anschließend, in ...

mehr