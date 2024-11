Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden

Landkreis Rottweil) Hoher Sachschaden an "rechts vor links" Kreuzung (15.11.2024)

Aichhalden (ots)

An der Kreuzung der Straßen "Obere Wanne" und Tannackerstraße ist es am Freitag, gegen 9 Uhr zu einer Vorfahrtsmissachtung und folgend einem Unfall gekommen. Ein 38-jähriger Fahrer eines VW-Crafter kam aus der Tannackerstraße an die Kreuzung heran. Eine von rechts kommende 24-jährige vorfahrtsberechtigte Fahrerin eines VW-Transporter fuhr in die Kreuzung ein, was der junge Mann allerdings übersah. Es kam auf der Kreuzung zum Zusammenstoß zwischen den VW und einem GEsamtschaden von circa 27.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell