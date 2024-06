POL-E: Essen: Unbekannter belästigt junge Frau - Fotofahndung

Essen (ots) - 45239 E.-Werden: Heute Morgen wurden zwei Tatverdächtige (16/25) nach einem Einbruch in eine Bäckerei an der Ruhrtalstraße festgenommen. Ein dritter Komplize konnte fliehen. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 1:45 Uhr wurde die Leitstelle informiert, dass mehrere Personen in ein Geschäft an der Ruhrtalstraße eingebrochen seien. Beim Eintreffen der ...

