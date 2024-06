Polizei Essen

POL-E: Gemeinsame Pressemitteilung der StA Essen und der Polizei Essen: Zwei Männer greifen 55-Jährigen an und bedrohen ihn mit dem Tod - Untersuchungshaft angeordnet - Mordkommission ermittelt

Essen (ots)

45279 E.-Horst: Am Dienstagabend (11. Juni) griffen zwei Männer (41/18) einen 55-jährigen Essener auf einem Parkplatz am Bonhoefferweg an, bedrohten ihn mit einer Stichwaffe und übergossen ihn mit einer mutmaßlich brennbaren Flüssigkeit. Die beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen.

Gegen 22:15 Uhr parkte der Essener seinen grauen Audi A6 auf dem Parkplatz am Bonhoefferweg. Plötzlich stellte sich ein Mann vor die Fahrertür, dessen Begleiter öffnete die Beifahrertür und setzte sich neben den 55-Jährigen. Letzterer begoss den Essener unvermittelt mit einer mutmaßlich brennbaren Flüssigkeit und bedrohte ihn mit einer Stichwaffe. Zudem nahm der Mann das Smartphone aus der Halterung. Um der Situation zu entkommen, fuhr der 55-Jährige mit seinem Audi los und kollidierte daraufhin mit einem geparkten Pkw. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung.

Nach der Tat suchte der 55-Jährige eine Polizeiwache auf. Die beiden Tatverdächtigen konnten als 41-jähriger sowie 18-jähriger Essener (beide irakisch) identifiziert werden. Sie wurden noch in der Nacht durch Spezialkräfte in einer Wohnung an der Geschwister-Scholl-Straße vorläufig festgenommen.

Die Hintergründe der Tat werden aktuell durch eine eingerichtete Mordkommission ermittelt. Nach ersten Erkenntnissen liegt dem Sachverhalt eine konfliktbedingte Beziehungstat zugrunde. Gegen die Tatverdächtigen wird u.a. wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerem Raub ermittelt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen wurden die Tatverdächtigen am gestrigen Tag (12. Juni) einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. /RB

