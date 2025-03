Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Jugendliche mit Feuerwerk lösen vermutlich Brand aus ++ Brand in Mehrfamilienhaus - Zwei Leichtverletzte - Ermittlungen dauern an ++ Opel kollidiert mit Hauswand - Fahrer leichtverletzt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Radbruch - Diebstahl aus Selbstbedienungskiosk - Hinweise

In der Nacht zum 09.03.25 entwendete eine bisher unbekannte Person diverse Lebensmittel aus einem Selbstbedienungskiosk in der Schäfer-Ast-Straße. Videoaufzeichnungen der Tat wurden gesichert. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Reppenstedt - Jugendliche mit Feuerwerk lösen vermutlich Brand aus

In Reppenstedt haben männliche Jugendliche in der Nacht zum 09.03.2025 nach Zeugenangaben Feuerwerk gezündet. Dadurch geriet in der Lüneburger Straße Efeu und ein Teilfeld eines Holzteilers in Brand. Die alarmierte Polizei konnte weiteres gezündetes Feuerwerk wahrnehmen, die Jugendlichen allerdings nicht mehr antreffen. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu den Jugendlichen. Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel. 05851-97944-0, entgegen.

Lüneburg - Radfahrer stürzen - Verursacher entfernt sich

Zwei Radfahrer fuhren am 10.03.2025 gegen 09:00 Uhr nebeneinander in der Hindenburgstraße. Dabei griff einer der Fahrer den anderen an den Unterarm. Beide stürzten und es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung bei welcher der Fahrer, welcher am Unterarm angefasst wurde, zusätzlich bedroht wurde. Der andere Fahrradfahrer entfernte sich als dieser die Polizei rief.

Lüneburg - Unbekannter schlägt jungen Mann nach Fußballspiel - Zeugen gesucht

Am 09.03.2025 kam es gegen 15:20 Uhr im Bereich der Bessemerstraße Ecke Goebelstraße zu einer Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Mann stieg als Beifahrer aus einem Auto (vermutlich lila, älteres Modell) und schlug unvermittelt den zu seinem Auto zurückkehrenden 24-Jährigen. Dieser wurde unter anderem durch einen Schlag ins Gesicht verletzt. Der Unbekannte ist in der Folge wieder in das Auto gestiegen und hat sich entfernt. Personenbeschreibung: - Männlich - circa 175cm groß - blonder Bart - trug eine Cap und eine schwarze Weste

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Handtasche aus Pkw entwendet - Hinweise

Am 09.03.25 zwischen 16:40 und 17:00 Uhr entwendeten Unbekannte eine Handtasche aus einem geparkten Pkw VW Golf auf dem Parkplatz des Friedhofes Rettmer in der Lüneburger Straße. Hierzu wurde eine Scheibe eingeschlagen und die unter einer Decke befindliche Handtasche entwendet. Es entstand Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Brand eines Abfalleimers

Am 09.03.25 gegen 18:00 Uhr geriet auf bislang unbekannte Weise ein Abfalleimer einer öffentlichen Toilette am Reichenbachplatz in Brand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl auf Baustelle

Unbekannte brachen im Zeitraum vom 07.03.2025 bis zum 10.03.2025 einen Baucontainer auf einer Baustelle in der Johanna-Kirchner-Straße auf. Anschließend entwendeten sie Werkzeuge und Kupferrohre im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

- Keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - Brand in Mehrfamilienhaus - Zwei Leichtverletzte - Ermittlungen dauern an

Am 09.03.25 kam es aus bislang ungeklärter Ursache gegen 11:40 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Lüneburger Straße. Der 42-jährige Bewohner und eine weitere in der Wohnung befindliche 14-Jährige wurden leicht verletzt. Alle weiteren Bewohner des Hauses konnten aus diesem evakuiert werden. Durch die Feuerwehr Uelzen wurde der Brand gelöscht. Es entstand Sachschaden von gut 5000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Wrestedt - Fahrt ohne Fahrerlaubnis

Am 09.03.25 wurde gegen 17:00 Uhr ein Kleintransporter in der Hauptstraße kontrolliert. Der 26-jährige Fahrer führte das Fahrzeug, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus konnte festgestellt werden, dass gegen den 26-Jährigen noch ein offener Haftbefehl vorliegt. Dieser wurde ebenfalls vollstreckt.

Uelzen - Dieb reißt sich von Mitarbeiterin los

Am 10.03.2025 gegen 08:15 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin einer Drogerie in der Veerßer Straße wie sich ein Mann Hustenbonbons einsteckte und die Drogerie verließ. Sie konnte den 54 Jahre alten Mann aufhalten. Dabei riss sich dieser los und entfernte sich. Die Polizei konnte den Mann im Nachgang identifizieren.

Soltendieck - Opel kollidiert mit Hauswand - Fahrer leichtverletzt

Am 10.03.2025 gegen 09:30 Uhr kam aus bislang ungeklärter Ursache ein 43 Jahre alter Fahrer eines Opel Movano in der Ortschaft Soltendieck von der Fahrbahn ab. Anschließend fuhr er durch einen Gartenzaun und kollidierte mit einer Hauswand. Der Fahrer wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 150000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell