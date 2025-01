Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Zeugenaufruf: Pfefferspray im Zug

München, Freising (ots)

Am Dienstagmittag (7. Januar) soll in einem RE3 (Strecke Freising - München) Pfefferspray versprüht worden sein. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen und Geschädigten.

Gegen 12:30 Uhr teilte eine 22-jährige Deutsche mit, dass sie und weitere Reisende eines RE3 auf Höhe Laim starkes Kratzen im Hals sowie starken Hustenreiz bemerkten. Die Frau aus der Schwanthaler Höhe gab zudem an, dass von einer bislang unbekannte Frau - kurz darauf beim Halt in Laim - zwei bislang unbekannte Männer beobachtet wurden, die den Zug verlassen und einen Gegenstand in einen Mülleimer geworfen hätten. Die Männer sollen zuvor durch lautes, ungebührliches Verhalten im Zug auch mehrere Reisende auf sich aufmerksam gemacht haben.

Die Bundespolizei wertet nun Videoaufzeichnungen der S-Bahn und vom Bahnsteig aus, um den Männern auf die Spur zu kommen. Wer in dem Zusammenhang Wahrnehmungen gemacht hat, evtl. selbst geschädigt wurde oder Angaben zu beiden Unbekannten geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 089/515550-0 bei der Bundespolizeiinspektion München zu melden.

