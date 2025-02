POL-DH: --- Syke-Heiligenfelde - 13-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Diepholz (ots) - - Schwaförden - Komplettentwendung von Motorrädern In der Nacht vom 15.02.2025 auf den 16.02.2025 ist es in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 03:30 Uhr in Schwaförden in der Hauptstraße zu einem Diebstahl von insgesamt sechs Motorrädern gekommen. Die Motorräder waren in einer Lagerhalle der ...

mehr