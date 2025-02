Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ++ Nachtrag zur Pressemeldung ++ Schwaförden - Komplettentwendung von Motorrädern ++

Diepholz (ots)

- Schwaförden - Komplettentwendung von Motorrädern

In der Nacht vom 15.02.2025 auf den 16.02.2025 ist es in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 03:30 Uhr in Schwaförden in der Hauptstraße zu einem Diebstahl von insgesamt sechs Motorrädern gekommen. Die Motorräder waren in einer Lagerhalle der dortigen Firma untergestellt. Zwei der Motorräder konnten in Tatortnähe wieder aufgefunden werden. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 25.000 EUR. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271-949-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell