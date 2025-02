Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Diebstahl von hochwertigem Werkzeug und Verkehrsunfall mit Verletzten - Sulingen, Diebstahl von zwei Quads ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Werkzeuge entwendet

Im Zeitraum von Samstag letzter Woche bis Montagmorgen haben Unbekannte in Stuhr Elektrowerkzeuge im Wert von ca. 20000 Euro entwendet. Der oder die Täter gelangten durch ein Loch im Maschendrahtzaun auf das Gelände einer Baustelle in der Carl-Zeiss-Straße in Brinkum Nord. Auf dem Gelände wurden zwei Baucontainer gewaltsam aufgebrochen. Aus den Containern haben die Diebe diverse Elektrowerkzeuge entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr - Pkw und Trecker kollidieren

Am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Blockener Straße / Obernheider Straße zwei Personen verletzt. Ein 51-jähriger Fahrer und seine 47-jährige Beifahrerin wollten mit dem Pkw von der Blockener Straße nach links in die Obernheider Straße abbiegen. Hierbei übersah der Fahrer eine entgegenkommende landwirtschaftliche Zugmaschine (Trecker) und beide kollidierten. Bei dem Verkehrsunfall wurden sowohl der 51-jährige Fahrer, wie auch seine 47-jährige Beifahrerin, verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 7000 Euro.

Sulingen - Diebstahl von zwei Quads

Im Laufe des letzten Wochenendes von Samstag bis Montag haben Unbekannte aus einer Garage in der Diepholzer Straße zwei Quads entwendet. Die Täter drangen gewaltsam durch ein Nachbargebäude in die Garage ein und entwendeten die zwei Quads der Marke Blade 550. Einen Roller ließen die Unbekannten am Tatort zurück. Die Polizei Sulingen bittet um Hinweise, Tel. 04271 / 9490, da die Täter zum Transport der Quads ein Fahrzeug mit Anhänger oder ähnliches benutzt haben müssen.

