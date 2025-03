Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Festnahme führt zu Durchsuchung ++ Große Mengen Betäubungsmittel in PKW gefunden ++ Haftbefehle vollstreckt ++ Ermittlungen dauern an ++

Lüneburg (ots)

Am 11.03.2025 gegen 12:45 Uhr wurde im Rahmen der Vollstreckung eines Haftbefehls gegen einen 30-Jährigen ein PKW in der Ortschaft Jelmstorf durch Polizeikräfte angehalten. Der 30-Jährige befand sich in dem PKW auf dem Beifahrersitz und wurde festgenommen. Im Zuge der Kontrolle wurden in dem Fahrzeug Betäubungsmittel in Verkaufseinheiten sowie eine mittlere dreistellige Summe Bargeld aufgefunden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg erging ein Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichtes Lüneburg für die Wohnung des 30-Jährigen in Uelzen. Dort wurde eine 27-Jährige angetroffen, gegen welche ebenfalls ein Haftbefehl vorlag. In einem an der Wohnanschrift abgestellten PKW fand die Polizei rund 400 Gramm MDMA, ca. 1,3 Kilogramm Amphetamin und rund 250 Gramm Cannabis sowie Ecstasy. Neben verschreibungspflichtigen Medikamenten wurde im Kofferraum auch eine Langwaffe mit entsprechender Munition aufgefunden. Die Betäubungsmittel und die Waffe wurden beschlagnahmt und die Haftbefehle vollstreckt. Gegen den 32 Jahre alten Fahrer des in Jelmstorf angehaltenen PKW wurde ein Verfahren wegen des Handeltreibens mit Cannabis eingeleitet. Entsprechende Datenträger der betroffenen Personen wurden ebenfalls beschlagnahmt und werden durch die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminal- und Ermittlungsdienstes in Uelzen ausgewertet. Die weiteren Ermittlungen zu den Personen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell