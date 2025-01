Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz - Nach Messerangriff in Automobilbetrieb - Ermittlungen wegen versuchten Totschlags (29.01.2025)

Trossingen (ots)

Drei Personen sind am vergangen Samstag in einem Automobilbetrieb in der Straße "In Steppach" infolge eines Messerangriffes verletzt worden (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5958222).

Aufgrund der Ergebnisse umfangreicher Ermittlungen besteht inzwischen der dringende Tatverdacht eines versuchten Tötungsdeliktes.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil erließ ein Haftrichter am Dienstag, 28.01.2025, Haftbefehl gegen den beschuldigten 52-Jährigen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Rottweil dauern an.

Es wird darauf hingewiesen, dass derzeit keinerlei Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein Zusammenhang mit dem vollendeten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 37-Jährigen in Trossingen bestünde.

