Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen

Lkr. Tuttlingen) - Wohnwagen gerät in Brand: Polizei sucht Zeugen (28.01.2025)

Emmingen-Liptingen (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr ist in der Donaustraße ein Wohnwagen in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Wohnwagen, der neben einer hölzernen Scheune abgestellt war, bereits in Flammen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Emmingen-Liptingen konnten das Feuer unter Kontrolle bringen.

Am ausgebrannten Wohnwagen und der teilweise beschädigten Scheune entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen geben können, sich unter der Telefonnummer 07461 941-0 beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.

