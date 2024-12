Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher - Taschendiebe

Hemer (ots)

Am Sonntagabend wurde in ein Einfamilienhaus an der Urbecker Straße eingebrochen. Unbekannte kletterten durch ein Fenster in die Wohnung und durchwühlten sämtliche Räume. Ob sie tatsächlich Beute gemacht haben, konnte bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei nicht festgestellt werden. Die Polizei bittet um Hinweise 9199-0.

Am Samstag zwischen 12.30 und 12.45 Uhr wurde einer 83-jährige Mendenerin in einem Discounter an der Heinrich-Böll-Straße die Geldbörse gestohlen. Um 13.13 Uhr bedienten sich die Täter erneut und hoben mit der erbeuteten Bankkarte einen hohen Geldbetrag vom Konto der Seniorin ab. Die sagt, sie habe keine PIN im Portemonnaie mit sich getragen. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die oft in Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Wertsachen immer dicht am Körper getragen werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden! (cris)

