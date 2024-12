Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendieb - Ladendiebe - Widerstand - Fahrraddiebe

Menden (ots)

Eine 75-jährige Frau wurde am Samstag beim Einkaufen in einem Supermarkt bestohlen. Zwischen 13.30 und 14.15 Uhr hielt sie sich in dem Markt auf und hatte ihre Handtasche vorn im Netz ihres Rollators verstaut. Gegen 14.15 Uhr bemerkte sie, dass die komplette Tasche samt Geldbörse und Schlüsseln verschwunden war. Sie rief die Polizei, die eine Anzeige aufnahm und eine KUNO-Sperrung der ebenfalls abhanden gekommenen Bankkarten veranlasste. Diese verhindert den Einsatz solcher Karten per Lastschriftverfahren. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die oft in Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Wertsachen immer dicht am Körper getragen werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden!

Am Freitagnachmittag haben zwei Unbekannte in einem Handygeschäft an der Hauptstraße zwei Mobiltelefone gestohlen. Die beiden Männer schauten sich nach Smartphones um, während die Mitarbeiter andere Kunden bedienten. Plötzlich rissen sie die Sicherungsleinen durch und rannten mit zwei iPhones aus dem Geschäft. Die Tatverdächtigen werden auf 15 bis 22 Jahre geschätzt. Sie haben ein arabisches Erscheinungsbild. Der größere der beiden trug einen braunen Mantel, schwarzen Hoodie, blaue Jeanshose und schwarze Sneaker. Der kleinere, etwa 1,50 bis 1,60 Meter große Verdächtige hat lockige, dunkle Haare, hielt eine Mütze in der Hand und hatte eine schwarze Moncler-Jacke an. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Ein 24-jähriger, alkoholisierter Mann randalierte am Samstag in der Nacht gegen 2.15 Uhr Böingser Weg und beschädigte eine Haustür. Als die Polizei eintraf, stritt er den Vorwurf ab, ließ sich aber nicht davon abbringen, erneut auf die Haustür loszugehen. Die Beamten brachten ihn schließlich zu Boden. Der Mann beleidigte die Polizeibeamten als "Fotze, Transe und Mannweib". Die Polizeibeamten nahmen ihn in Gewahrsam und schrieben Anzeigen wegen Sachbeschädigung, Beleidigung auf sexueller Grundlage und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

In der Nacht zum Samstag, zwischen Freitag, 17 Uhr und Samstag 11.15 Uhr, wurden aus einer Gartenhütte am Heimkerweg zwei Pedelecs gestohlen. Die Täter brachen ein Vorhängeschloss auf, beschädigten einen Bewegungsmelder und transportierten die zwei aneinander geketteten samt Fahrradtaschen und Steuerungselektronik ab. Es handelt sich um ein schwarzes KTM vom Typ Cento 10 und ein rotes Pegasus vom Typ Premio Evo 10 Lite. Fahrräder werden nicht nur im Freien geklaut. Keller, Garagen oder Gartenhütten sind keineswegs sichere Orte, um hochwertige Fahrräder abzustellen. Um es Täter möglichst schwer zu machen, sollten die Fahrzeuge auch dort an festen Gegenständen befestigt werden. Grundsätzlich sollte man Akkus und Computer abnehmen und an anderer Stelle aufbewahren. So wird ein Pedelec deutlich unattraktiver für Diebe. Für die Fahndung der Polizei ist es hilfreich, einen Fahrradpass zu führen. Dazu gibt es auch passende Apps fürs Handy. Dort sollten Rahmennummern etc. notiert werden. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell