Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Partystreit

Herscheid (ots)

Eine 23 Jahre alte Herscheiderin wurde in der Nacht auf Sonntag gegen 2 Uhr nach einer Feier an der Lüdenscheider Straße angegangen. Ein unbekannter Besucher geriet mit ihr in eine Auseinandersetzung, als sie auf ein Taxi wartete. Der unbekannte schlug ihr dabei mit dem Handrücken ins Gesicht, sie fiel zu Boden und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Nun suchen wir Zeugen, die Angaben zu dem Mann machen können. Er sei 180-185cm groß, trage rote kurze Haare und Brille und habe einen Pullover mit einem Bierkrugsymbol getragen. Hinweise nimmt die Polizei in Plettenberg entgegen. (lubo)

