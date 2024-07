LPI-SHL: Losgerollt

Fambach (ots) - Unbekannte entwendeten in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen zwei Erdkabel von einem Firmengrundstück in der "Straße an der B 19" in Fambach. Die 20 Meter langen Kabel wurden im Bereich der Schwimmbandstraße geklaut. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0189775/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen. ...

mehr