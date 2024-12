POL-MK: Eierwerfer gesucht

Meinerzhagen (ots) - Ein stark alkoholisierter 45-Jähriger aus Meinerzhagen hatte "An der Kirche" am Samstagabend gegen 21:30 Uhr Streit mit anderen Passanten. Die Polizei wurde gerufen und erteilte dem Meinerzhagener einen Platzverweis. Diesem kam er jedoch nicht nach, vielmehr schlug er nach einem Polizeibeamten und randalierte vor Ort. Somit wurde er in Gewahrsam genommen, dabei trat er nach den Beamten, was jedoch zu ...

mehr