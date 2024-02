Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: ELS 24064738 Ladendieb gestellt

Weimar (ots)

Am späten Dienstagnachmittag wurde durch Weimarer Polizeibeamte im Rahmen von Ermittlungen in einer Drogerie in der Innenstadt beobachtet, wie ein polizeilich hinlänglich bekannter 22jähriger ein hochwertiges Parfum in seine Hosentasche steckte. Direkt konnten die Beamten eingreifen, dem Mann das Beutegut im Wert von über 100 Euro wieder abnehmen und die Anzeige aufnehmen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell