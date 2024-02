Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: ELS 24062815 Vorfahrt missachtet

Weimar (ots)

Am Dienstagvormittag befuhr ein 78jähriger Fiat-Fahrer die Walther-Victor-Straße in Fahrtrichtung Bodelschwinghstraße und überquerte die Kreuzung zur Arno-Holz-Straße. Zeitgleich befuhr ein 45jähriger VW-Fahrer die Arno-Holz-Straße in Fahrtrichtung Dichterweg und befuhr die Kreuzung zur Walther-Victor-Straße. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des 78jährigen, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Die Beifahrerin im Fiat, eine 75jährige Weimarerin, wurde leicht verletzt, eine medizinische Versorgung war vor Ort nicht notwendig. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

