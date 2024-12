Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnungseinbruch - Diebstähle aus Pkw - Taschendieb - Fahrrad gestohlen

Is.-Letmathe (ots)

Unbekannte Täter drangen am Samstagmorgen über eine Terrassentür gewaltsam in die Wohnung eines Ehepaars Am Burgberg in Iserlohn-Oestrich ein. Dabei durchsuchten sie das gesamte Objekt. Die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Täter sind flüchtig und konnten bislang nicht ermittelt werden. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 5029-0 entgegen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Letmathe im Bereich Genna in örtlicher Nähe zu zwei Diebstahlsdelikten aus Kraftfahrzeugen, bei denen die Täter aus einem PKW ein Benutzerhandbuch und aus dem anderen eine Bluetooth-Box entwendet haben. Es liegen derzeit keine Täterhinweise vor. Es wird darum gebeten mögliche Erkenntnisse an die örtliche Polizei unter der Rufnummer 5029-0 zu übermitteln.

Ein 81-jähriger Iserlohner wurde am 30.11. zwischen 12.30 und 13 Uhr Opfer eines Diebstahls seiner Geldbörse in einem Supermarkt in der Untergrüner Straße in Iserlohn. Die bislang unbekannten Täter entwendeten das Portemonnaie des Geschädigten, in dem sich Bargeld, EC-Karten und persönliche Dokumente befanden, aus dessen Jackentasche. Durch die Polizei wurde eine KUNO-Sperrung veranlasst, die eine Nutzung des Lastschriftverfahrens durch Unberechtigte verhindert.

Einem 19-jährigen Fröndenberger wurde am vergangenen Freitag das Mountainbike entwendet, welches er zuvor in der Untergrüner Straße in Iserlohn abgestellt und mit einem Fahrradschloss gesichert hatte. Hinweise auf mögliche Täter werden unter 5029-0 entgegengenommen. (lk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell