POL-VK: Unerlaubte Abfallentsorgung

Riegelsberg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag verursachte ein 61-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug in Riegelsberg in der Wolfskaulstraße einen schweren Verkehrsunfall. Er prallte mit mit seinem Pkw gegen ein geparktes Fahrzeug. Dieses wurde dadurch gegen eine Hauswand geschleudert. In der Folge drehte sich das Fahrzeug des Unfallverursachers um 180 Grad und prallte gegen ein weiteres geparktes Auto. Der 61-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall schwer aber nicht ...

