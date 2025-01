Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle - Unfallflucht - Farbschmiererei - Pkw zerkratzt

Aalen (ots)

Aalen: Parkenden Citroen beschädigt

Ein Citroen, der am Mittwoch gegen 17:40 Uhr auf einem Kundenparkplatz in der Eduard-Pfeiffer-Straße abgestellt war, wurde dort von einem anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Durch einen Zeugen konnte ein Kennzeichen eines BMW abgelesen werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Lauchheim: E-Scooter entwendet

Am Mittwoch zwischen 18 Uhr und 18:10 Uhr stellte eine 29-Jährige ihren E-Scooter für kurze Zeit hinter der Sporthalle in der Straße Im Roten Feld ab. Als sie wenige Minuten später zurückkehrte war dieser entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rollers im Wert von etwa 600 Euro nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Ein Handwerker stellte am Mittwoch seinen Transporter auf einem Parkplatz im Bereich des Kinos in der Eduard-Pfeiffer-Straße ab. Zwischen 10 Uhr und 11:30 Uhr öffnete eine unbekannte Person die Fahrzeugtür und entwendete aus einem dort abgelegten Rucksack einen Geldbeutel mit etwas Bargeld, einer EC-Karte sowie den Personalausweis. Hinweise auf den Diebstahl nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Lauchheim: Farbschmiererei

Mittels weißer Farbe wurde zwischen Dienstag und Mittwoch auf einen Baum im Kapellenweg ein Hakenkreuz aufgesprüht. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Westhausen unter der Rufnummer 07363 919040 entgegen.

Ellwangen: Pkw zerkratzt

Zwischen Dienstag, 15:30 Uhr und Mittwoch, 17:15 Uhr, wurde ein Daimler-Benz, der vor einer Garage in der Ermenrichstraße geparkt war, zerkratzt. Es entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro. Personen, welche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07961 930-0 beim Polizeirevier Ellwangen zu melden.

Ellwangen: E-Scooter entwendet

Ein E-Scooter der Marke Ninebot mit dem Versicherungskennzeichen 946SGZ wurde am Mittwoch um ca. 12:30 Uhr in der Siemensstraße vor einem Discounter entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Scooters nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 entgegen.

