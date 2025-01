Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten, Sachbeschädigung, Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Ein Pkw des Herstellers VW Caddy wurde am Mittwoch zwischen 10 Uhr und 11:30 Uhr durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Mittlerer Weg beschädigt. Der VW, an dem der linke Außenspiegel beschädigt wurde, war in diesem Zeitraum ordnungsgemäß geparkt. Der Unfallverursacher entfernte sich, nachdem er das Fahrzeug in einer Höhe von mehreren hundert Euro beschädigt hatte, unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 an das Polizeirevier Crailsheim zu wenden.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht im Parkhaus

In einem Parkhaus in der Mauerstraße wurde ein Pkw des Herstellers Daimler-Benz am Mittwoch zwischen 7:30 Uhr und 13:00 Uhr beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte den rechten Seitenspiegel, weshalb ein Sachschaden von ca. 800 Euro entstand. Wer Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacherfahrzeug geben kann, möge sich bitte unter der Nummer 0791 4000 mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall in Verbindung setzen.

Michelfeld: Sachbeschädigung am Wohnhaus

Am Mittwoch wurde gegen 14 Uhr der Polizei gemeldet, dass in der Stuttgarter Straße die Türklingel eines Wohnhauses sowie ein Rollladen beschädigt wurden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit unbekannt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Radfahrerin überquert Ampel bei Rot

Eine 27-jährige Radfahrerin befuhr am Mittwoch gegen 16:45 Uhr die Gaildorfer Straße bergab in Richtung Stadt, als sie an der Kreuzung zur Stuttgarter Straße einen Radüberweg überqueren wollte und dabei übersah, dass die Ampel bereits auf Rot geschaltet hatte. In dem Moment des Überquerens schaltete die Ampel der Pkw auf Grün, weshalb eine 44-jährige Pkw-Lenkerin losfuhr und die Radfahrerin, welche er aus seiner Position nicht sehen konnte, übersah und dementsprechend touchierte. Hierdurch flog die Radfahrerin von ihrem Fahrrad, verletzte sich leicht und wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht.

Schwäbisch Hall: Pkw kommt von der Fahrbahn ab

Ein 53-jähriger VW-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 19:45 Uhr einen Kreisverkehr in der Steinbacher Straße, als er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam und mit einer dortigen Laterne kollidierte. Durch die Kollision wurden sowohl Laterne als auch Pkw beschädigt, weshalb man von einem Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich ausgeht.

