POL-MR: Peugeot zerkratzt + Einbrüche + Frauen besprüht + VW touchiert + Sachbeschädigung + PKW entwendet und nach Unfall stehengelassen

Kirchhain: Peugeot zerkratzt

Die gesamte linke Seite eines schwarzen Peugeot zerkratzten Unbekannte in der Straße Gänseburg. Dort parkte der schwarze 3008 zwischen Freitag, 13. Dezember, 6.45 Uhr, und Samstag, 7.35 Uhr. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Stadtallendort ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg- Ockershausen: Einbrüche

Diebe brachen am Samstag, 14. Dezember, in mehrere Mehrfamilienhäuser in der Leopold-Lucas-Straße ein. Zwischen 12 Uhr und 18.45 Uhr hebelten sie ein Fenster einer Erdgeschosswohnung auf, stiegen in das Haus ein und durchsuchten dort mehrere Schränke. Offenbar fanden sie nichts Brauchbares und flüchteten ohne Diebesgut. Den Schaden am Fenster schätzten Polizeibeamte auf etwa 1.000 Euro. In einem anderen Mehrfamilienhaus hebelten Diebe zwischen 15 Uhr und 19.10 Uhr eine Terrassentür auf und entwendeten aus der Wohnung Geld und Schmuck im Wert von etwa 500 Euro. Der Schaden an der Tür dürfte bei etwa 2.000 Euro liegen. Ganz in der Nähe hebelten sie die Terrassentür eines Reihenendhauses auf. Bei Durchsuchen der Räume zwischen 16.30 Uhr und 9.30 Uhr am Sonntag nahmen die Diebe Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro an sich. Ein möglicher Zusammenhang der Einbrüche wird im Rahmen der Ermittlungen geprüft. Die Kriminalpolizei in Marburg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Frauen besprüht

Mit einem unbekannten Reizstoff besprühte eine Person offenbar völlig unvermittelt zwei junge Frauen und verletzte sie dadurch leicht. Die 22-Jährige aus Freiburg und 21-Jährige aus Marburg befanden sich am Samstag, 14. Dezember, auf dem Vorplatz des Georg-Gaßmann-Stadions in der Leopold-Lucas-Straße. Gegen 18.50 Uhr sprach sie ein Unbekannter hinter ihnen an, der mit mehreren Jugendlichen beziehungsweise jungen Erwachsenen unterwegs war. Als sich eine der beiden Frauen umdrehte, sprühte der Unbekannte ihr den Reizstoff ins Gesicht, wobei auch die zweite Frau getroffen wurde. Der Unbekannte war etwa 170 bis 175cm groß und dunkel gekleidet. Auffallend war ein gelbes Wind-/Kompassrose-Emblem am Jackenärmel. Er rannte mit den etwa fünf weiteren, ebenfalls dunkelgekleideten Personen weg. Die Frauen fuhren ins Krankenhaus, das sie später wieder verlassen konnten. Die Marburger Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall gesehen? Wer kann die Personenbeschreibung ergänzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg- Cappel: VW touchiert

Vermutlich mit der Anhängerkupplung stieß ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag, 12. Dezember, beim Rangieren im Lintzingsweg gegen einen geparkten schwarzen VW Caddy. Nach dem Unfall, der sich zwischen 11.25 Uhr und 12.15 Uhr ereignete, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Sachbeschädigung

Zwei Männer, einer bekleidet mit einer weißen Jacke, der andere mit einer grauen Jacke, besprühten am Montag, 16. Dezember, eine Hauswand in der Biegenstraße. Zeugen sahen die zwei Männer dabei und informierten gegen 2.45 Uhr die Polizei. Bei deren Eintreffen waren die Unbekannten aber bereits weg. Es entstand ein etwa 200 Euro hoher Schaden. Die Polizei sucht weitere Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Lahntal-Sarnau: PKW entwendet und nach Unfall stehengelassen

Bisherigen Ermittlungen zufolge entwendeten Diebe auf unbekannte Weise in der Straße Zum Scheidt einen schwarzen Audi A6 im Wert von 18.000 Euro, wobei sich beide Schlüssel noch beim Besitzer befanden. Der PKW konnte wenige Straße weiter in der Hauptstraße mit einem frischen, etwa 5.000 Euro hohen Unfallschaden wiedergefunden werden. Vermutlich passierte der Unfall kurz nach dem Diebstahl am Samstag, 14. Dezember, zwischen 19.30 Uhr und 20.25 Uhr. Anschließend flüchteten die Diebe. Die Polizei sucht Zeugen: Wem ist ein Unfall mit dem Audi aufgefallen? Wer hat Personen an dem Audi gesehen und kann diese beschreiben? Hinweise bitte an die Polizei in Marburg, Telefonnummer 06421/4060.

