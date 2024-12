POL-MR: Schlägerei in der Innenstadt + Pedelec aus Schuppen gestohlen + Exhibitionist

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg: Schlägerei in der Innenstadt

Mehrere Rettungswagen und Polizeistreifen waren Donnerstagnacht, 12. Dezember, gegen 23.25 Uhr im Einsatz, nachdem Zeugen in der Straße Pilgrimstein eine Schlägerei gemeldet hatten. Bisherigen Erkenntnissen zufolge waren mehrere Jugendliche und junge Erwachsene aneinandergeraten, offenbar setzte einer dabei auch Pfefferspray ein. Ein 17-Jähriger aus Wetter, ein 21-Jähriger aus Stadtallendorf und eine 18-Jährige aus Wetter kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung richten sich derzeit gegen einen 17-Jährigen aus Lahntal und weitere bislang unbekannte Personen, die alle vor Eintreffen der Polizei geflüchtet waren. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die den Start oder den Verlauf der Auseinandersetzung gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Marburg: Pedelec aus Schuppen gestohlen

Aus einem verschlossenen Schuppen in der Weidenhäuser Straße entwendeten Diebe am Donnerstag, 12. Dezember, zwischen 19 Uhr und 20 Uhr, ein schwarzes Cube-Pedelec im Wert von etwa 600 Euro. Die Marburger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Exhibitionist

Ein bislang unbekannter Mann entblößte sich am Donnerstag, 12. Dezember, vor einer 25-Jährigen aus Marburg, die gegen 0.05 Uhr alleine zu Fuß im Alter Kirchhainer Weg unterwegs war. Zudem fasste er sich selbst im Genitalbereich an, während er zur Frau schaute. Sie schrie den Mann an und rief, die Polizei zu verständigen. Der Mann flüchtete daraufhin auf einem Fahrrad in Richtung Zahlbach. Sein Alter wird als Ende 20 bis Anfang 30 beschrieben, zudem ist er etwa 170cm groß. Er hat eine normale Statur und trug dunkle Kleidung, eine Mütze und eine offene Winterjacke. Auffällig war sein dunkler Rucksack, an dem sich in V-Form Reflektorstreifen befanden. Zudem hatte ihn die 25-Jährige vor dem Entblößen bereits bemerkt, da er sein Fahrrad schob und sie auffällig ansah. Die Kriminalpolizei in Marburg sucht Zeugen: Wem ist der Mann noch aufgefallen? Wer kann die Beschreibung ergänzen oder Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

