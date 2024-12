Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Außenspiegel touchiert + Durchfahrtverbot kontrolliert

Marburg-Biedenkopf (ots)

Dautphetal- Friedensdorf: Außenspiegel touchiert

Einen geparkten Kia touchierte ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch, 11. Dezember, in der Lahnstraße. Dort stand der graue Carens zwischen 9.40 Uhr und 10.15 Uhr. Durch die Kollision brach das Außenspiegelgehäuse, der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Die Unfallermittler in Biedenkopf bitten um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Cölbe: Durchfahrtverbot kontrolliert

Polizeibeamte vom Regionalen Verkehrsdienst Marburg-Biedenkopf kontrollierten am Donnerstag, 5. Dezember, das Durchfahrtverbot auf der L 3089 zwischen Bernsdorf und Cölbe. Aufgrund einer Baustelle ist dort lediglich die Fahrt in Richtung Bernsdorf möglich. Nur für den Linienverkehr ist die Fahrt nach Cölbe zugelassen, indem die Fahrerinnen und Fahrer dazu die dortige Ampelschaltung steuern. Alle anderen Verkehrsteilnehmende, die entgegen des Verbots dennoch in Richtung Cölbe fahren und sich damit die Umleitung sparen, sind als "Geisterfahrer" unterwegs. Bei den Kontrollen zwischen 6 Uhr und 11 Uhr stellten die Beamten 25 Verstöße fest, wodurch jeweils 50 Euro fällig wurden. Zudem kontrollierten sie noch eine Fahrerin, die trotz rotem Blinklicht noch über den Bahnübergang fuhr. Auf sie kommen die Zahlung von 240 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein Monat Fahrverbot zu.

