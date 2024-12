Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Brennender Adventskranz + BMW zerkratzt + In Wohnung eingebrochen + Warnbarke überfahren

Marburg-Biedenkopf (ots)

Lohra: Brennender Adventskranz

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Dienstag, 10. Dezember, gegen 06.55 Uhr aus, da in einem Wohnhaus in der Ludwig-Rinn-Straße ein Feuer gemeldet worden war. Aus unbekannter Ursache war in der Küche ein Adventskranz in Brand geraten, den Feuerwehrkräfte problemlos löschten und die Überreste nach draußen brachten. Die Bewohnerin, die den Brand selbst bemerkt und gemeldet hatte, blieb unverletzt. Auf der Kücheninsel entstand ein etwa 1.000 Euro hoher Schaden.

Marburg- Wehrda: BMW zerkratzt

Auf dem Kaphingst-Parkplatz in der Straße Am Kaufmarkt zerkratzten Unbekannte am Dienstag, 10. Dezember, zwischen 11.05 Uhr und 11.35 Uhr einen schwarzen BMW Kombi. Der lange Kratzer erstreckt sich über beide linken Türen, der Schaden dürfte bei etwa 3.000 Euro liegen. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: In Wohnung eingebrochen

Diebe brachen in einem Mehrfamilienhaus im Damaschkeweg eine Balkontür auf und gelangten so am Dienstag, 10. Dezember, zwischen 14.30 Uhr und 19.45 Uhr, in die Wohnung. Dort durchsuchten sie alle Räume und flüchtete mit Schmuck und einer Sonnenbrille im Gesamtwert von etwa 600 Euro. An der Balkontür entstand ein etwa 50 Euro hoher Schaden. Ebenfalls am Dienstag im Damaschkeweg, aber in einem anderen Mehrfamilienhaus, nutzten Diebe eine offenstehende Balkontür im ersten Obergeschoss aus. Zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr kletterten sie auf dem Balkon und entwendeten sie Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro aus der Wohnung. Die Marburger Kripo bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Hermershausen: Warnbarke überfahren

Eine fest im Boden verankerte Warnbarke in der Allnatalstraße überfuhr ein unbekannter Autofahrer vermutlich am Freitag, 6. Dezember, gegen 9.45 Uhr. Anstatt sich um den etwa 200 Euro hohen Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher unerlaubt. Womöglich handelte es sich dabei um eine Frau in einem weißen Suzuki Swift. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell