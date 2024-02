POL-BO: Schwerer Unfall in Stahlhausen: Alkoholisierter Autofahrer (30) kollidiert mit fünf geparkten Fahrzeugen

Herne (ots) - Eine 18-Jährige aus Herne ist bei einem Unfall im Herner Stadtzentrum am Freitag, 16. Februar, leicht verletzt worden. Sie kam ins Krankenhaus. Gegen 12.45 Uhr war die Hernerin mit ihrem E-Scooter nach eigenen Angaben auf dem Gehweg der Horsthauser Straße in Richtung der Straße "Am Trimbuschhof" unterwegs. Als sie an der dortigen Kreuzung auf die Fahrbahn wechseln wollte, verlor sie die Kontrolle über ...

mehr