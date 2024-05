Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Zwei Leichtverletzte und Totalschaden nach Zusammenstoß mit Wild

Warendorf (ots)

Am Freitag, 17.5.2024, 22.10 Uhr stieß eine 62-jährige Rinkeroderin mit ihrem Pkw auf der B 54 in Rinkerode frontal mit einem Damhirsch zusammen. Zu dem Zeitpunkt befuhr sie die Bundesstraße in Richtung Rinkerode. Bei dem Unfall wurden die 62-Jährige und ihre 38-jährige Beifahrerin aus Köln leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die beiden Frauen zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der auf 20.000 Euro geschätzt wird. Der Pkw wurde abgeschleppt. Die B 54 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

