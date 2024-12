Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Tödlicher Zusammenstoß auf der A49-Baustelle

Marburg-Biedenkopf (ots)

Zu einem tragischen Zusammenstoß von zwei Baustellenfahrzeugen auf dem noch nicht für den öffentlichen Straßenverkehr freigegebenen Teil der A49 kam es Montag, 16. Dezember. Nach bisherigen Ermittlungen hielten sich die Fahrer eines Opel Vectra und eines Ford Ranger berechtigt auf der Baustelle auf und befuhren beide die Fahrbahn in Richtung Süden, wobei der 19-Jährige Opel-Fahrer offenbar entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Gegen 8.15 Uhr kollidierten die beiden Fahrzeuge zwischen den Anschlussstellen Neustadt und Schwalmstadt, etwa in Höhe von Momberg, miteinander. Der 19-jährige Fahrer aus Schwalmstadt verstarb noch vor Ort. Der andere Fahrer, ein 49-Jähriger aus Kraftsdorf, kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft Marburg ordnete das Hinzuziehen eines Gutachters an sowie die Sicherstellung der beiden Fahrzeuge und Handys. Die Ermittlungen dauern an.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell