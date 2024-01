Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Pkw - Versuchter Aufbruch von Parkscheinautomat

Fulda (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Tann. Am Freitag (19.01.) kam es in den Vormittagsstunden auf einem Parkplatz in der Rhönstraße zu einer Sachbeschädigung an einem dort abgestellten Pkw. Unbekannte haben hier die gesamte Beifahrerseite eines Opel Corsa zerkratzt. Zeugen, welche Hinweise geben oder Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06681-96120 mit der Polizeistation Hilders in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Pkw

Fulda. In der Nacht zu Montag (22.01.) beschädigten Unbekannte die Fahrerscheibe, das Dachfenster und einen Reifen eines schwarzen Audis, der in der Heinrichstraße abgestellt war. Es entstand rund 4.500 Euro Sachschaden.

Auch in der Straße "Am Bahnhof" wurde ein Auto zum Ziel Unbekannter. Dort wurden am Montag (22.01.) eingeschlagene Fensterscheiben und platt gestochene Reifen an einem blauen Golf festgestellt. Hier entstand rund 7.500 Euro Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Aufbruch von Parkscheinautomat

Fulda. In einem Parkhaus in der Brauhausstraße versuchten Unbekannte in der Nacht zu Montag (22.01.), gegen 4.20 Uhr, einen Kassenautomaten aufzubrechen. Es entstand rund 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell