Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Sachbeschädigung - Farbschmiererei - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Fußgänger von PKW erfasst

Am Mittwochmorgen um kurz vor 8 Uhr rannte ein 43-jähriger Fußgänger unvermittelt über die Wilhelmstraße, offensichtlich um einen heranfahrenden Bus noch zu erreichen. Ein 74-jähriger Lenker eines Skoda, welche die Wilhelmstraße von Aalen in Richtung Wasseralfingen befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den 43-Jährigen. Dieser wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Neuler: Unfallflucht

Auf der Strecke zwischen dem Kindergarten Neuler und Schrezheim kam es am Dienstagnachmittag gegen 12:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, der vermutlich mit einem silberfarbenen PKW unterwegs war, kam hierbei so weit nach links, dass er einen entgegenkommenden Ford streifte. Ohne anzuhalten setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Durch die polizeilichen Ermittlungen wurde bekannt, dass der Unfall von einer bislang unbekannten Zeugin beobachtet wurde. Diese Zeugin bzw. sonstige Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 zu melden.

Tannhausen: Sachbeschädigung

Ein Hinweisschild sowie eine Hundetoilette in der Bopfinger Straße, auf Höhe der Kläranlage wurden zwischen Freitag und Samstag mutwillig beschädigt. Der Schaden liegt bei rund 600 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Tannhausen unter der Rufnummer 07964 330001 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmiererei

Ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand durch eine Farbschmiererei mit roter Farbe an einer Mauer an der Friedensschule in der Karlsbader Straße. Die Schmiererei wurde am Dienstag festgestellt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Lorch: Parkenden Skoda beschädigt

Ein Skoda, der in der Hohenstaufenstraße geparkt war, wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Schaden wurde am Mittwoch um 10:15 Uhr festgestellt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch entgegen. Tel.: 07171 3580

