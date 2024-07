Polizei Gütersloh

POL-GT: Endlich Sommerferien! Hinweise der Polizei für eine sichere Fahrt in den Urlaub

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Am Wochenende beginnen die Sommerferien in NRW. Um sicher am Urlaubsziel anzukommen, ist es wichtig, nicht nur die Route zu planen, sondern auch die Ladung vorschriftsmäßig zu sichern. Zu Ihrer Sicherheit wird die Kreispolizeibehörde Gütersloh gerade den An- und Abfahrtverkehr besonders im Blick behalten. Wie bereits veröffentlicht, bieten wir am kommenden Montag (08.07.) eine kostenlose Wiegeaktion an. https://guetersloh.polizei.nrw/presse/wiegeaktion-der-polizei-guetersloh-auch-in-den-sommerferien-2024-sicher-am-ferienziel-ankommen

Folgende Ratschläge gibt die Polizei für die Vorbereitung und Sicherheit während der Reise in den Jahresurlaub:

- Überprüfen Sie vor Fahrtantritt das Auto (Ölstand, Betriebsflüssigkeiten, Luftdruck, Beleuchtung, usw.). Denken Sie dabei auch an die Anhänger.

- Keine Verkehrssicherheit ohne sichere Ladung! Die Sicherung der Ladung ist auch auf dem Weg in den Urlaub und zurück mehr als eine Pflicht - sie beugt schweren Verletzungen durch herumfliegende Gepäckstücke vor.

- Fokus auf den Verkehr! Ob im Pkw oder auch im Wohnmobil: Im Straßenverkehr werden alle Sinne benötigt. Jede Ablenkung erhöht das Unfallrisiko. Keine WhatsApp, keine Instastory und kein Anruf sind so wichtig, dass man dafür das eigene und das Leben Anderer gefährdet!

- Passen Sie Ihre Geschwindigkeit dem Verkehrsaufkommen an. Die Richtgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern stellt auf freien Strecken und bei guten Witterungsverhältnissen eine optimale Reisegeschwindigkeit dar.

- Fahren Sie vorausschauend und bleiben Sie auch in Stresssituationen gelassen.

- Rettungsgassen retten Leben. Seien Sie Vorbild und machen Sie frühzeitig Hilfskräften den Weg zum Unfallort durch eine nutzbare Rettungsgasse frei. Jede Sekunde kann zählen!

- Eine erschreckende Zahl: Nur ein Drittel aller Kinder wird im Auto richtig gesichert! Die richtige Sicherung eines Kindes im Fahrzeug liegt in der Verantwortung der Eltern bzw. des Fahrzeugführenden.

- Abstand rettet Leben! Abstandsunterschreitungen sind, neben zu hoher Geschwindigkeit sowie Fahrstreifenwechseln, wesentliche Ursachen von Unfällen auf Autobahnen.

- Fahren Sie nur ausgeruht. Müdigkeit am Steuer ist ein unterschätztes Unfallrisiko im Straßenverkehr.

- Geben Sie Kriminellen keine Chance. Lassen Sie keine Wertsachen im Auto. Gehen Sie nicht auf sogenannte Kofferraumgeschäfte an Raststätten ein.

