POL-PDMT: Hachenburg - Verkehrsunfall mit Flucht auf einem Parkplatz in Hachenburg; Zeugen gesucht!

Am Mittwoch, den 15.05.24 wurde in der Zeit zwischen 01:30 bis 11:30 Uhr ein PKW, BMW 318, auf dem Töpferparkplatz in Höhr-Grenzhausen beschädigt. Die Fahrertür des geparkten PKW wurde hierbei schwer beschädigt. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen unter der Rufnummer: 02624-94020.

